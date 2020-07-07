المطران حنا: نرفض نبش مقبرة الإسعاف في مدينة يافا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، لدى زيارته لمدينة يافا مع وفد من رجال الدين المسيحي، بأننا نرفض رفضاً قاطعاً وأكيداً نبش مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا.





وأضاف بأن هذا التصرف، إنما هو عمل غير مسؤول، ويعتبر استفزازاً خطيراً لكافة مكونات شعبنا الفلسطيني، لا سيما أن أولئك الذين يعملون على نبش مقبرة الإسعاف، هم ذاتهم، الذين نبشوا في الماضي مقابر مسيحية في مدينة يافا.





وأعرب عن شجبه واستنكاره لما يخطط لمقبرة الإسعاف وعن وقوفنا وتضامننا إلى جانب مسؤولي الأوقاف الإسلامية في مدينة يافا، وإلى جانب إخوتنا وأبناء شعبنا في مدينة يافا، والذين يتصدون لهذه السياسة العنصرية غير المقبولة وغير المبررة.





وأكد أن استهداف مقبرة الإسعاف في يافا، إنما يندرج في إطار ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني، وكما يستهدف الأحياء يستهدف الأموات، ويبقى التهديد الأكبر والتحدي الأهم، هو ما يحدث في مدينة القدس، التي تتعرض لهجمة احتلالية شرسة غير مسبوقة، بهدف طمس معالمها، وتزوير تاريخها، والنيل من هويتها.





رام الله - دنيا الوطنوكما يستهدف المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، هكذا تستهدف أيضاً أوقافنا المسيحية، لا سيما في باب الخليل، والتي يخطط المستوطنون للاستيلاء عليها عنوة عبر سماسرتهم وعملائهم ومرتزقتهم.