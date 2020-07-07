قلقيلية: إغلاق 56 محلاً تجارياً واحتجاز 11 مركبة لعدم التزامهم بالطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم، 56 محلاً تجارياً، وضبطت 11 مركبة، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه خلال قيام دوريات الشرطة، بعمل جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة وعبر الحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين بالمدينة، تنفيذاً لقانون الطوارئ، وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة، فقد تم إغلاق 56 محلاً تجارياً واحتجاز 11 مركبة، خلال تحرك سائقيها في الشارع بدون أي مبرر ومخالفتهم لحالة الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتم حجزها إدارياً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولاً حسب قانون الطوارئ.



كما واصل ضباط مركز الشرطة المتنقل، والعلاقات العامة والتوجيه السياسي والمعنوي جولاتهم الميدانية على المحال التجارية المسموح العمل بها، لمتابعة التزامها بالبروتوكول الصحي، واستخدام كافة وسائل السلامة الصحية والوقائية من فيروس (كورونا).



وفي السياق، دعا العقيد نهاد ربايعة، مدير شرطة محافظة قلقيلية المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم، وعدم الخروج في فترة الإغلاق التي جاءت بناء على قرار من الحكومة الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أطفالهم والحد من خطر انتشار فيروس (كورونا).