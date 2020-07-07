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لماذا انخفضت ساعات وصل التيار الكهربائي في قطاع غزة؟

لماذا انخفضت ساعات وصل التيار الكهربائي في قطاع غزة؟
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء: إن التغيرات التي طرات على جدول الكهرباء، مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وحاجة المواطنين للكهرباء بشكل أكبر في هذه الأوقات من السنة، مبينة أن جدول الثماني ساعات، أصبح يعتريه بعض العجز من ساعتين إلى ساعتين ونصف.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، لـ"دنيا الوطن"، أن هذا التغير مرتبط بذروة فصل الصيف، وسيستمر العجز ما دام الطلب على الكهرباء مرتفعًا، مستدركًا: "لكن جدول الكهرباء هذا العام يعتبر أكثر استقرارًا من الأعوام السابقة، التي وصلت فيها إمدادات الكهرباء إلى مستويات كبيرة من العجز".

وأوضح، أن هناك سبباً آخر أثر أيضًا على الجدول، وهو إمدادات محطة التوليد، حيث إن مولدات الكهرباء في المحطة، تتأثر انتاجيتها بارتفاع درجات الحرارة، وتصبح في أدنى مستوياتها، مضيفًا: "مثلًا كنا نحصل في فصل الشتاء على قرابة 80- 85 ميجاوات منها، ولكن في الصيف نحصل على قرابة 60 ميجاوات وفي أحسن ظروف الصيف 65 ميجاوات، أي أننا فقدنا كمية كهرباء كان بالإمكان استثمارها في دعم جدول الكهرباء بساعات إضافية".

وحول جدول الكهرباء خلال أيام عيد الأضحى، خصوصًا وأن الطلب على الكهرباء، يزداد بسبب لجوء المواطنين لحفظ لحوم الأضاحي في الثلاجات، قال ثابت: عيد الأضحى له خصوصية في الحاجة الملحة لتوفر تيار كهربائي؛ ليتمكن المواطنون من حفظ اللحوم، ولكن كما هو معلوم فإن الشركة مطالبة بتوفير كهرباء لكل قطاع غزة، وليس لمنطقة بعينها، وبالتالي فإن إجراءات الشركة المرتبطة بتوزيع ما يتوفر لها من كهرباء، لن يحدث عليها تغيير، وستستمر بتوزيع الكهرباء مراعية أقصى درجات العدالة، وفق جدول الحصص الكهربائية المعتمد في تلك الأوقات.

وشدد على أنه مطلوب من المواطنين أخذ احتياطاتهم الضرورية، ومراعاة تلك الخصوصية في هذه الأوقات، لذا ندعو المواطنين إلى المساهمة في ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف أو التبذير والتصرف بحكمة، وهي ليست دعوة لعدم استهلاك الكهرباء، ولكنها تدعوهم لاستثمار حصصهم من الكهرباء بحكمة وإدارة سليمة.

وأشار ثابت إلى أن من أهداف الشركة في الوقت الحالي، خفض هدر الكهرباء، وهذا الأمر ناتج عن سرقة الكهرباء وخطوط القلاب، والتعدي على شبكة الكهرباء، والذي يمثل قرابة 26% 30 % من كمية الكهرباء الواصلة للقطاع، وهي نسبة كبيرة من الكهرباء مهدرة.

وختم محمد ثابت، حديثه، بالقول: "نعمل منذ فترة طويلة على خفض تلك النسبة للمستويات المعقولة، بهدف استثمار أمثل للكهرباء الواصلة للقطاع، وكذلك ماضون في مكافحة سرقة الكهرباء، والتعدي على الشبكات لأن تلك المساعي، ستمكن المواطنين من الحصول على حصص كهربائية أكثر، وفي أوقاتها المحددة، وستساهم في تحقيق عدالة التوزيع"، وفق تعبيره.

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