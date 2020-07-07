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الشرطة: مصرع شاب وإصابة زوجته وطفله بحادث سير ذاتي شمال طولكرم

الشرطة: مصرع شاب وإصابة زوجته وطفله بحادث سير ذاتي شمال طولكرم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص (27 عاماً) من سكان كفر راعي بمحافظة جنين، مصرعه وأصيب اثنان آخران بحادث سير ذاتي شمال مدينة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الحادث الذاتي وقع على الطريق الواصلة بين بلدة علار- عتيل شمال مدينة طولكرم، حيث انحرفت المركبة عن مسلك سيرها، مما أدى إلى اصطدامها بصخرة، ونقل المصابون على إثرها لمستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي والزكاة بطولكرم، ووصل السائق متوفياً الى المستشفى، وإصابة زوجته وابنه، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وأضاف ارزيقات، بأن خبراء حوادث السير بشرطة المحافظة، وطواقم الإسعاف، والدفاع المدني، توجهوا للمكان للتعامل مع الحادث، وفتحت الشرطة والنيابة، تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

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