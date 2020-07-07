الاحتلال يُحدد 23 الجاري موعدًا للإفراج عن القيادي بحماس حسن يوسف

حددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، موعد الإفراج عن القيادي في حركة (حماس) الأسير حسن يوسف.





وقال مكتب "إعلام الأسرى" إن محامي الأسير، أبلغ عائلته بأن موعد الإفراج عنه، سيكون في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد قضائه عاماً ونصف العام في الاعتقال الإداري.

رام الله - دنيا الوطنوكان يوسف، اعتقل عدة مرات، أمضى خلالها نحو 22 عامًا في سجون الاحتلال، وهو أحد مبعدي "مرج الزهور".