اعتقال إسرائيلي هدد باغتيال نتنياهو عبر (تويتر)
رام الله - دنيا الوطن
ألقت وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، "لاهف 433" القبض على مشتبه به، الليلة الماضية، بعد أن هدد باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن المشتبه به، كتب على موقع (تويتر) "أنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأوضحت، أنه سيتم حبسه بمحكمة الصلح في عسقلان.
ألقت وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، "لاهف 433" القبض على مشتبه به، الليلة الماضية، بعد أن هدد باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن المشتبه به، كتب على موقع (تويتر) "أنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأوضحت، أنه سيتم حبسه بمحكمة الصلح في عسقلان.
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