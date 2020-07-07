دولي

اعتقال إسرائيلي هدد باغتيال نتنياهو عبر (تويتر)

اعتقال إسرائيلي هدد باغتيال نتنياهو عبر (تويتر)
رام الله - دنيا الوطن
ألقت وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، "لاهف 433" القبض على مشتبه به، الليلة الماضية، بعد أن هدد باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن المشتبه به، كتب على موقع (تويتر) "أنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأوضحت، أنه سيتم حبسه بمحكمة الصلح في عسقلان.

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