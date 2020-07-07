القواسمي: الخليل كباقي الوطن ستخرج متعافية قوية من وباء (كورونا)

أشاد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح) أسامه القواسمي بمؤسسات الخليل الرسمية والأهلية، وبفصائلها السياسية، وبعشائر محافظة الخليل، الذين تبنٌوا موقفاً وطنياً واعياً مسؤولاً في محاربة الوباء المنتشر فيروس (كورونا).





وقال القواسمي: إن البيانات التي صدرت عن عائلات محافظة الخليل، والتي أكدت فيها دعوة واضحة لأبنائها لمنع التجمعات في الأفراح والأتراح، واقتصارها بعدد الأسرة الواحدة مع أخذ كل التدابير الوقائية، إنما هو موقف مسؤول لم يفاجئنا بتاتاً، وينبع عن حرصهم المعهود دائماً على سلامة المواطن والوطن، وعلى

المصلحة العامة.





وأكد القواسمي، أن الخليل كباقي الوطن، ستخرج متعافية قوية من انتشار الوباء، وأن حالة التكامل بين الجهات الرسمية والأهلية والعائلات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، وعدم التواكل والاستهتار من شأنه أن يحمي أهلنا وربعنا ووطننا الغالي.

رام الله - دنيا الوطن