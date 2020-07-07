دولي

رئيس البرازيل يخضع لفحص (كورونا) بعد ظهور الأعراض عليه

رئيس البرازيل يخضع لفحص (كورونا) بعد ظهور الأعراض عليه
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، يوم الاثنين: إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس (كورونا)، وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه يعاني أعراض مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه الفيروس.

وطالما هون بولسونارو من تأثير الفيروس، رغم أن البرازيل إحدى الدول الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم؛ إذ سجلت ما يربو على 1.6 مليون إصابة مؤكدة، و65 ألف حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي: إنه زار المستشفى للتو، وخضع للاختبار، مضيفاً أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة، وفق ما نقلته (روتيرز).

وقال مكتب الرئاسة في بيان، إن الرئيس في منزله (بصحة جيدة).

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حضر بولسونارو بعض الأحداث، وخالط بشكل وثيق سفير الولايات المتحدة في البرازيل، خلال احتفالات الرابع من تموز/ يوليو.

وقالت السفارة الأمريكية في برازيليا على (تويتر) إن السفير تود تشابمان، تناول الغداء في الرابع من تموز/ يوليو مع بولسونارو وخمسة وزراء، وإدواردو نجل الرئيس.

وقالت السفارة: إن السفير لم تظهر عليه أي أعراض، لكنه سيخضع للاختبار، و"يتخذ الإجراءات الاحترازية".

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