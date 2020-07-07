بكين: لا إصابات مؤكدة منقولة محلياً بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

لم تبلغ سلطات بكين، عن تسجيل إصابات محلية مؤكدة جديدة بمرض فيروس (كورونا) المستجد، يوم أمس الاثنين.



وقالت لجنة الصحة لبلدية بكين، الثلاثاء في تقريرها اليومي، إنه لم يتم الابلاغ عن حالات جديدة مشتبه فيها، وأن أربعة أشخاص خرجوا من المستشفى بعد شفائهم يوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة (شينخوا).



وفي الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 6 تموز/ يوليو، أبلغت المدينة عن 335 حالة مؤكدة منقولة محلياً، من بينها 320 مريضاً لا يزالون في المستشفى، و15 خرجوا من المستشفى بعد شفائهم.



وأضافت اللجنة بالقول: إن هناك 31 حالة بدون أعراض، تحت المراقبة الطبية.