مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين بالقرب من قرية دوما جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عدداً من مركبات المواطنين، تضررت بعد استهدافها بالحجارة من قبل المستوطنين قرب قرية دوما.



وأضاف، أن عددا من المركبات المتضررة، يعود لمواطنين من قرية مجدل بني فاضل، وهم: حسام طارق، وإيهاب قاسم، وأحمد جهاد، ومحمد عبد الفتاح، ومن بلدة عقربا، عبد السلام محمد لطفي.