شؤون فلسطينية

الصحة: (18) إصابة (كورونا) بالعناية المكثفة وأربع موصولة بأجهزة التنفس بالضفة

الصحة: (18) إصابة (كورونا) بالعناية المكثفة وأربع موصولة بأجهزة التنفس بالضفة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، اليوم الثلاثاء، عن وجود 18 حالة مصابة بفيروس (كورونا) في العناية المكثفة.

وأشار الشخرة في تصريح عبر (تلفزيون فلسطين) إلى أن أربع حالات من الـ 18، موصولة بأجهزة التنفس الصناعي.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، عن عقد اجتماع للجنة الوبائية خلال اليوم، ستصدر عنه توصيات بخصوص الحالة الراهنة والتحديثات اليومية الخاصة بفيروس (كورونا) في الضفة.

ولفت إلى أن اللجنة، ستدرس الحالة الوبائية، حتى تتمكن من الخروج بتوصيات، تفيد الناس؛ للخروج من هذه الأزمة بسلامة المواطنين، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن تسجيل وفاة جديدة لمواطن سبعيني من مخيم الفوار في محافظة الخليل، بفيروس (كورونا)، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى ٢٢ حالة.

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