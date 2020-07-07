محكمة الاحتلال تؤجل النظر في استئناف محرري صفقة "شاليط" المُعاد اعتقالهم

قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء: إن المحكمة العليا للاحتلال، أجلت النظر في الاستئناف المُقدم باسم مجموعة من محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، وذلك حتى تاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر 2020.





وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي، أمان نافع: "أن الاستئناف مُقدم منذ أكثر من عام، وجرى تأجيله عدة مرات، وكان من المفترض أن تُعقد جلسة الاستئناف اليوم الموافق السابع من تموز/ يوليو الجاري، معتبرة أن عملية التأجيل المرتبطة بالوضع الراهن المتعلق بالوباء غير مبررة، فمحاكم الاحتلال تستمر في عقد جلساتها".

البرغوثي، واعتقلت عاصم، وحكمت عليه بالسجن المؤبد أربع مرات، وهو شقيق الشهيد صالح، واعتقلت والدهم عمر

البرغوثي، وأفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، عدا عن عمليات التنكيل التي تعرضت لها العائلة وما تزال، علماً أن غالبية عائلته، تعرضت للاعتقال عشرات المرات، وما تزال سلطات الاحتلال تعتقل شقيقه عمر البرغوثي.



رام الله - دنيا الوطنيُشار إلى أن سلطات الاحتلال، تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن، وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران/ يونيو عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر، ومجموعها أكثر من 40 عاماً.يذكر، أن سلطات الاحتلال، أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة، وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.ونائل البرغوثي: ولد الأسير نائل البرغوثي في قرية كوبر قضاء رام الله في تاريخ الـ 23 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1957م، واعتقل للمرة الأولى عام 1978م وحُكم عليه بالسّجن المؤبد و(18) عاماً على خلفية مقاومته للاحتلال، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، وحتى الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وخلال سنوات اعتقاله، فقدَ البرغوثي والديه وتوالت أجيال، ومرت العديد من الأحداث التاريخية على الساحة الفلسطينية.وفي تاريخ الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011م وضمن صفقة التبادل "وفاء الأحرار" أفرج عنه وتزوج من المحررة أمان نافع، إلى أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً في الثامن عشر من حزيران/ يونيو عام 2014م، وأصدرت عليه حُكماً مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته، أعادت سلطات الاحتلال، وعبر اللجنة العسكرية التي شُكلت لهذا الغرض، حكمه السابق وهو المؤبد و(18) عاماً، وبذلك تكون مجموع سنوات اعتقاله أكثر من (40) عاماً.وفي أواخر عام 2018 قتلت قوات الاحتلال ابن أخيه صالح