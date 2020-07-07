دولي

إسرائيل: المصادقة على قانون يُخول الحكومة فرض قيود لمكافحة (كورونا)

إسرائيل: المصادقة على قانون يُخول الحكومة فرض قيود لمكافحة (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صادق (كنيست) الإسرائيلي الليلة، على قانون جديد، يخول الحكومة فرض قيود على السكان، بغرض الحد من انتشار (كورونا)، دون الرجوع لـ (كنيست). 

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن كنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون الذي يخول الحكومة، لفرض قيود جديدة، في إطار محاربة (كورونا)، دون الحصول على مصادقة كنيست. 

وبحسب القناة، سيكون للحكومة الإسرائيلية، وفقاً لهذا القانون، صلاحيات الإعلان حتى عن حالة طوارئ دون مصادقة كنيست. 

وأضافت القناة، أن كنيست صادقت كذلك على رفع قيمة الغرامة من 200 شيكل إلى 500 شيكل، لمن لا يضع الكمامة في الأماكن العامة. 

وأشارت إلى أن المصادقة على هذا القانون، جاءت بعد المصادقة على سلسلة قيود جديدة، للحد من تفشي (كورونا)، وبعد الارتفاع المتسارع بعدد الإصابات في البلاد.

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