دولي

الصين تُعزز التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدملي

الصين تُعزز التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدملي
المرموط
رام الله - دنيا الوطن
شددت سلطات منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بالطاعون الدملي، لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع.

وقالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور، في بيان نقلته (النهار)، إن المصاب حالته مستقرة، وهو في مستشفى بالمدينة.

ومنعت اللجنة صيد أو تناول الحيوانات التي قد تكون حاملةً للطاعون، لا سيما المرموط، حتى نهاية العام، وحضت السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة. 

ويمكن لبكتيريا يرسينيا الطاعونية، المسببة للطاعون الانتقال للإنسان من الجرذان المصابة عبر البراغيث، ويبقى الطاعون الشديد العدوى نادراً في الصين، وهو قابل للعلاج، لكن قضى بسببه خمسة أشخاص حتى الآن منذ عام 2014، بحسب اللجنة الوطنية الصحية في الصين.

وأفيد عن إصابة مشبوهة بالطاعون لدى فتى يبلغ (15 عاماً) الاثنين في منغوليا المجاورة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن الفتى عانى ارتفاعاً في الحرارة، بعد تناوله لمرموط اصطاده كلب.

وقالت الوكالة: إن حالتين مؤكدتين سجلتا الأسبوع الماضي في محافظة خوفد في منغوليا، لدى شقيقين تناولا لحم المرموط، وفرض الحجر على 146 شخصاً خالطوا الشقيقين. 

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