شؤون فلسطينية

غزة: وفاة مواطن وثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

غزة: وفاة مواطن وثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة المرور، اليوم الثلاثاء، وجود حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وأن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير، نتج عنها وفاة مواطن، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وطالبت دائرة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.

وأكدت المرور، أنه يتوجب على الجميع، أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق. 

وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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