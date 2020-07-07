التعليم وجامعة فلسطين تكرمان المعلمين المشاركين في برنامج المراجعة "المتفوقون"

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رام الله - دنيا الوطن

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي، وجامعة فلسطين، طاقم المعلمين والمعلمات المشاركين في برنامج المراجعة "المتفوقون" الذي أنتجته وبثته وزارة التعليم، عبر إذاعتها صوت التربية والتعليم، خلال الأسابيع الماضية.



وحضر التكريم مدير عام العلاقات الدولية والعامة، أ. معتصم الميناوي، ورئيس جامعة فلسطين، أ.د. جبر الداعور، ومدير الإذاعة التعليمية، د. تامر الشريف، وعدد من الشخصيات التربوية والأكاديمية.



وأشاد الميناوي بالمعلمين والمعلمات في جميع أرجاء الوطن، الذين يقدمون الخدمة لطلبتنا، كما أشاد بالمعلمين، الذين قدموا دروس المراجعة وبرنامج "المتفوقون" عبر الإذاعة، موضحاً أن الوزارة، اعتمدت نهج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد منذ عدة سنوات عبر إذاعة التعليم وموقع (روافد) والمنصات الإلكترونية، وخلال جائحة (كورونا) تم تطوير العمل بشكل أكبر.



وأوضح، أنه تم استخدام الإذاعة في تقديم الفائدة للطلبة من خلال شرح منهاج الثانوية العامة، والصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، إضافة لتقديم باقة متنوعة من البرامج التربوية، لافتاً إلى أن هدفنا زيادة تحصيل الطلبة، وخلق أجيال من طلبة العلم والتميز والإبداع.



وفيما يتعلق بدروس المراجعة على وجه التحديد، أوضح الميناوي أن الإذاعة، قدمت 240 درساً بواقع 39 درساً أسبوعياً و3 دروس بشكل يومي، وهناك 360 درساً وساعة تفاعلية مباشرة، والإنجاز الكبير وصول عدد المشاهدات نحو 3 ملايين مشاهدة من الوطن وخارجه طيلة فترة المراجعة، وزاد عدد متابعي صفحة إذاعة التعليم على (فيسبوك) من 70 ألفاً إلى 300 ألف متابع.



وثمن الميناوي عالياً دور جامعة فلسطين في رعاية برنامج "المتفوقون" والتعاون مع الوزارة في هذا المجال، مشيداً بالتطور التعليمي والأكاديمي الذي تشهده الجامعة.



من جهته، أشاد الداعور بدور وزارة التعليم في رعاية الطلبة وتعليمهم في نظام التعليم الوجاهي، أو التعليم عن بُعد بواسطة الإذاعة التعليمية، ومنصات التعليم الإلكتروني.



وثمن دور الطاقم التعليمي من مقدمي البرامج التعليمية، لافتاً إلى أنهم أثبتوا جدارتهم وتميزهم في خدمة الطلبة، مؤكداً أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، ولن تكتمل العملية التعليمية بالكامل ولن نصل لمخرجات سليمة إلا إذا كانت المدخلات وأدوار المعلمين وتميزهم سليمة.



وأكد رئيس جامعة فلسطين، أن التعليم والمعلمين أمر مهم لنهضتنا، وتحدث عن تجارب عدة دول عالمية تفوقت ووصلت للحضارة الراقية بسبب اهتمامها بالعلم والتعليم وتقدير المعلمين.



وأشاد بالتعاون المشترك بين جامعة فلسطين، ووزارة التعليم؛ لافتاً إلى أن جامعة فلسطين، يسعدها التعاون مع الوزارة، وجميع المؤسسات خدمة للطالب الفلسطيني.