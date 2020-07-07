شؤون فلسطينية

الشيوخي يتحدث عن تجربته مع فيروس (كورونا) من الاصابة الى التعافي

الشيوخي يتحدث عن تجربته مع فيروس (كورونا) من الاصابة الى التعافي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتعافي من فيروس كورونا مرض كوفيد 19 رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الاعلامي المهندس عزمي الشيوخي وفق تجربتي ان الانتصار على فيروس كورونا يكون بالحجر والعزل والمعنوية العالية وبتناول الخضار والفيتامينات وبالتعقيم وبتنفيذ التعليمات الوقائية كاملة واننا بانتصارنا على كورونا ننتصر على الضم وان الاحتلال يسهل دخول كورونا والامراض لاجسادنا ضمن برنامج تصفية وجودنا من خلال زرع المرض والجهل والفقر بين صفوف ابناء شعبنا .

وقال ان اعراض كورونا لا تظهر بنفس القوة والصعوبة على جميع المصابين وانما تكون بحسب المناعة التي يتمتع بها المصاب والخطورة تكون على اصحاب الاجسام الضعيفة مثل كبار السن اجدادنا وابائنا والاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة وايضا امراض الكلى والقلب ومن اجريت لهم عمليات جراحية كبيرة او الذين يغسلون الكلى مثلا وان الاجسام الضعيفة تكون مناعتها ضعيفه قد لا تتمكن من التغلب على الفيروس وقد تودي كورونا بحياة المصابين من ذوي المناعة الضعيفة .

وشدد الشيوخي على اهمية ان يتمتع المصاب بالمعنويات العالية وبالنفسية القوية وهذا يساعد على الحفاظ على مناعة المصاب ويساعد على زيادة المناعة ومقاومة الفيروس .

واضاف هناك من المصابين لا يعرفون انهم مصابين بسبب قوة اجسامهم وقوة المناعه لديهم وقد يصاب ويتعافى وهو لا يعرف انه كان مصاب وقد يكون خلال اختلاطه مع الاخرين قد نقل الفيروس للعديد من الاسخاص ونقل لهم الفيروس من حيث لا يدري .

واوضح المسؤول الفلسطيني عزمي الشيوخي انه من خلال تجربته في مواجهة فيروس كورونا والانتصار عليه قال انه برغم انه كان يعاني كثيرا من الاوجاع نتيجة انتقال فيروس كورونا مرض كوفيد 19 له من خلال مخالطين .
موضح كنت اعاني من ارتفاع درجات الحرارة وصداع ووجع كبير في الراس مستمر لا انام منه في فترة ذروة اعراض الفيروس بين اليوم الخامس الى اليوم التاسع اضافة لجفاف في الفم والحلق وللسعال الصعب الجاف وارهاق واعياء في جميع انحاء الجسد مع فقدان لحاستي الشم والذوق .

وقال الشيوخي اما بالنسبة للعلاج فكان اولا الحجر والعزل وعدم الاختلاط وان الحجر والعزل مهم حتى لا انقل الفيروس للاخرين وحتى لا تتفشى الجائحة بين عامة الناس والعزل بين المواطنين والمصابين ضرورة ايضا حتى لا ينتقل الفيروس الى المتعافي من المصاب الاخر لانه يمكن ان يتعافى مصاب قبل المصاب الاخر .

واضاف ثانيا من العلاج الحفاظ على المعنوية العالية والحفاظ على الوضع النفسي الجيد المستقر والقوي للحفاظ على قوة المناعة وتطويرها وتنميتها وكنت اقول طول فترة المرض ان سعبنا عظيم وعملاق وسعب الابداعات النضالية وشعبنا قادر على هزيمة كل انواع الفيروسات و يا جبل ما يهزك فيروس ونحن لها وسوف نهزم فيروس كورونا وسوف نهزم كل انواع الفيروسات الاستيطانية الاستعمارية وفيروسات الضم والتهويد وفيروسات الاحتلال بكل اشكاله وانواعه وادواته واذنابه وعملائه.

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