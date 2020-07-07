بحر يدعو لإجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى





وطالب بحر بتحرك دولي؛ لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف تغوله بحق حقوق الإنسان، خاصة جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، وتشكيل لجنة تحقيق في استشهاد الأسير الغرابلي وكل الأسرى الشهداء.





ودعا بحر برلمانات العالم ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، إلى العمل من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإلزام الاحتلال بالإفراج عنهم، من خلال وضع استراتيجية تقوم على الضغط على الاحتلال، وعزله دولياً، حتى يرضخ لكافة

الاتفاقات والمعاهدات الدولية.



وأكد بحر، أن الاحتلال يخالف القوانين والمعاهدات الدولية في احتجاز الأسرى، ويضرب عرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تنادي بحقوق الأسرى، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني.



وشدد بحر على ضرورة إلزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعاً، وبتطبيق كافة القوانين والأعراف الدولية في احتجاز الأسرى، وتوفير كافة الاحتياجات المنصوص والمتفق عليها في المواثيق الدولية.

رام الله - دنيا الوطننعى القيادي في حركة (حماس، أحمد بحر، الشهيد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وحمّل بحر الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير الغرابلي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى؛ لقتلهم بدم بارد، خاصة وأنه يأمن العقاب.