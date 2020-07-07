شؤون فلسطينية

فدا واللجنة الشعبية للاجئين يؤكدون أنه لا حل بدون تنفيذ حق العودة

فدا واللجنة الشعبية للاجئين يؤكدون أنه لا حل بدون تنفيذ حق العودة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد  قيادي من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا برئاسة المهندس جمال نصر عضو المجلس المركزي وعضو المكتب السياسي لفدا  مع اللجنة الشعبية للاجئين  بحضور رئيس اللجنة الأسير المحرر الإستاد عبد الله ياغى وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الشعبية، حيث قدم الوفد التهانى للأخ المناضل عبد الله توليه رئاسة اللجنة الشعبية.

وأكد المهندس جمال نصر على دور اللجان الشعبية في الحفاظ على حق العودة وعلى الدور السياسي الهام في إبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين و هو تتعرض لحملة شطب من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة المستوطنين والمتطرفين في دولة الاحتلال الإسرائيلي وأكد عضو المكتب السياسي على أن فدا يثمن عاليًا تكليف القائد الوطني في رئاسة اللجنة الشعبية في مخيم جباليا وأن فدا سيبقى داعمًا للجنة الشعبية على الصعيد السياسي والمجتمعي

من جهته رحب الأستاذ عبد الله ياغى بالوفد وأكد على عمق العلاقة الكفاحية مع فدا وعلى أهمية تضافر كل الجهود والطاقات من اجل حماية حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة حقه في العودة والتعويض وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.


أخبار ذات صلة

بحر يدعو لإجبار الاحتلال إنفاذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تخص الأسرى

بحر يدعو لإجبار الاحتلال إنفاذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تخص الأسرى

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من طولكرم

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من طولكرم

الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم

الخليل تنقذ حياة رضيع ليلاً وتستيقظ على وداع سبعيني بفيروس (كورونا)

الخليل تنقذ حياة رضيع ليلاً وتستيقظ على وداع سبعيني بفيروس (كورونا)

حماس وفتح تُعلنان: نحن بصدد الاتفاق على تفاصيل مقاومة شعبية شاملة

حماس وفتح تُعلنان: نحن بصدد الاتفاق على تفاصيل مقاومة شعبية شاملة

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

فدا واللجنة الشعبية للاجئين يؤكدون أنه لا حل بدون تنفيذ حق العودة

فدا واللجنة الشعبية للاجئين يؤكدون أنه لا حل بدون تنفيذ حق العودة

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من طولكرم

الاحتلال يعتقل سبعة شبان من طولكرم

الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

إغلاق 38 محلاً واحتجاز 50 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس

إغلاق 38 محلاً واحتجاز 50 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن داخله مواد بترولية في جنين

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن داخله مواد بترولية في جنين

وزيرة الصحة: نُجري فحوصات (كورونا) للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابين

وزيرة الصحة: نُجري فحوصات (كورونا) للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابين

الشرطة تُغلق 93 محلاً تجارياً وتضبط خمس مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

الشرطة تُغلق 93 محلاً تجارياً وتضبط خمس مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

منوعات

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: &#34;أنا مصدوم&#34;

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: "أنا مصدوم"

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

عربي

اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

الجزائر: استمرار تصاعد معدل إصابات فيروس (كورونا) اليومية

الجزائر: استمرار تصاعد معدل إصابات فيروس (كورونا) اليومية

الرئاسة المصرية تعلن وفاة وزير الإنتاج الحربي

الرئاسة المصرية تعلن وفاة وزير الإنتاج الحربي

الأردن يسجل رقماً منخفضاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأردن يسجل رقماً منخفضاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة