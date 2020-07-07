فدا واللجنة الشعبية للاجئين يؤكدون أنه لا حل بدون تنفيذ حق العودة







رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد قيادي من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا برئاسة المهندس جمال نصر عضو المجلس المركزي وعضو المكتب السياسي لفدا مع اللجنة الشعبية للاجئين بحضور رئيس اللجنة الأسير المحرر الإستاد عبد الله ياغى وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الشعبية، حيث قدم الوفد التهانى للأخ المناضل عبد الله توليه رئاسة اللجنة الشعبية.وأكد المهندس جمال نصر على دور اللجان الشعبية في الحفاظ على حق العودة وعلى الدور السياسي الهام في إبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين و هو تتعرض لحملة شطب من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة المستوطنين والمتطرفين في دولة الاحتلال الإسرائيلي وأكد عضو المكتب السياسي على أن فدا يثمن عاليًا تكليف القائد الوطني في رئاسة اللجنة الشعبية في مخيم جباليا وأن فدا سيبقى داعمًا للجنة الشعبية على الصعيد السياسي والمجتمعيمن جهته رحب الأستاذ عبد الله ياغى بالوفد وأكد على عمق العلاقة الكفاحية مع فدا وعلى أهمية تضافر كل الجهود والطاقات من اجل حماية حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة حقه في العودة والتعويض وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.