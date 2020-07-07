شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في قرية الولجة، إبراهيم عوض الله، بأن آليات الاحتلال، هدمت سوراً يحيط بمنزل المواطن أحمد الأطرش في منطقة عين جويزة شمالاً؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار عوض الله إلى أن هذه المنطقة، تشهد منذ فترة هجمة استيطانية شرسة، تخللها هدم لمنازل، وأسوار، وتجريف طرق، وكذلك إخطارات بوقف البناء، إضافة  إلى استدعاءات بحق عشرات المواطنين، للتحقيق معهم بشأن منازلهم المسكونة.

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