الخليل تنقذ حياة رضيع ليلاً وتستيقظ على وداع سبعيني بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن سبعيني من مخيم الفوار جنوب الخليل.



وأوضحت الكيلة في بيان مقتضب، أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة، ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 22 حالة وفاة.



وكانت الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي، قد أنقذت الليلة الماضية، جنيناً لمريضة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



وأوضحت وزارة الصحة، أن مريضة شابة (23 عاماً) أُدخلت إلى قسم العزل بالمستشفى، حيث تم إجراء تخطيط للجنين، وتبين وجود ضعف في نبض القلب لديه، ما استدعى الطواقم الطبية إلى إدخالها بشكل مستعجل إلى غرف العمليات المخصصة لمرضى (كورونا) لإجراء عملية ولادة قيصرية.



وتابعت الوزارة، أن الأم بصحة جيدة وطفلتها كذلك، وسيغادرون المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على صحتهما.