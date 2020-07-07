شاهد: لحظة اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

رام الله - دنيا الوطنأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة اغتيال مسلحين مجهولين الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قرب منزله مساء أمس الاثنين.ويبدو المسلحون بالفيديو الذي نشرته "روسيا اليوم"، وهم يستقلون دراجتين ناريتين بالقرب من منزل الضحية، وكيف يهرع أحدهم وهو يحمل سلاحا رشاشا ليطلق النار منه على الهاشمي عند اقتراب سيارته من منزله، ثم يلوذ المعتدون بالفرار.وأعلنت المصادر عن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، حيث فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.