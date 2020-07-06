اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

الهاشمي

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم الاثنين، عن مسؤولين حكوميين، ومصادر في الشرطة العراقية، ومسعفين: أن مسلحين في بغداد، قتلوا المستشار السابق للحكومة، المحلل السياسي، هشام الهاشمي.



ووصفت المصادر الحكومية، قتل الهاشمي، بأنها عملية اغتيال، لكنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها.