اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم الاثنين، عن مسؤولين حكوميين، ومصادر في الشرطة العراقية، ومسعفين: أن مسلحين في بغداد، قتلوا المستشار السابق للحكومة، المحلل السياسي، هشام الهاشمي.
ووصفت المصادر الحكومية، قتل الهاشمي، بأنها عملية اغتيال، لكنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها.
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم الاثنين، عن مسؤولين حكوميين، ومصادر في الشرطة العراقية، ومسعفين: أن مسلحين في بغداد، قتلوا المستشار السابق للحكومة، المحلل السياسي، هشام الهاشمي.
ووصفت المصادر الحكومية، قتل الهاشمي، بأنها عملية اغتيال، لكنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها.
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