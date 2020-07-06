إغلاق 38 محلاً واحتجاز 50 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية مساء اليوم الاثنين، 38 محلاً تجارياً، وقبضت على ثمانية أشخاص، وحجزت 50 مركبة لعدم التزامهم في حالة الطوارئ في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال قيام دوريات الشرطة وبمساندة من الأجهزة الأمنية، بعمل جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة والحواجز التي تهدف للحد من حركة وتنقل المواطنين في المحافظة، وتنفيذاً لقانون الطوارئ وقرار محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، بإغلاق المدينة، وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة، فقد تم إغلاق 38 محلاً تجارياً من ضمنها مقهيان، وصالون حلاقة.





وأضافت: كما ألقي القبض على ثمانية أشخاص؛ لخرقهم حالة الطوارئ، وتم حجز 50 مركبة خلال تحرك سائقيها في الشوارع بدون أي مبرر، ومخالفتهم لحالة الطوارئ، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المحافظة.



وتابعت أنه تم حجز هذه المركبات إدارياً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن