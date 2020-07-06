صائب عريقات يُعلق على اغتيال محلل سياسي شهير في العراق

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على اغتيال محلل سياسي شهير في العراق.



وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "رحم الله الأخ الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، وأسكنه فسيح جنانه، ولا نامت أعين الجبناء".



وأضاف: "السؤال حول أن تسترخص أرواح الأبرياء، لماذا يصل الانحطاط إلى هذا المستوى؟ وهل يعتقد أصحاب كواتم العقل والفكر والكلمة والصوت، أنهم يستطيعون قتل الأفكار؟ الأجساد تقتل ولكن الأفكار لا تغتال".



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم الاثنين، عن مسؤولين حكوميين، ومصادر في الشرطة العراقية، ومسعفين: أن مسلحين في بغداد، قتلوا المستشار السابق للحكومة، والمحلل السياسي هشام الهاشمي.



ووصفت المصادر الحكومية، قتل الهاشمي، بأنها عملية اغتيال، لكنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها.



رام الله - دنيا الوطن