محافظ نابلس يُصدر تصريحاً "مهماً" بشأن الإغلاق ليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم الاثنين، تصريحاً "مهماً" بشأن الإغلاق ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقال في التصريح، الذي نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): "استنادًا لما قررته الحكومة سابقًا، وعملًا بتعليمات رئيس الوزراء، فإن الإغلاق ليوم الغد في محافظة نابلس، سيستثني محلات البقالة والصيدليات والمخابز فقط".
وأضاف: "سننتظر توجهات الحكومة، بشأن التدابير التي ستُعلن للأيام المقبلة".
أصدر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم الاثنين، تصريحاً "مهماً" بشأن الإغلاق ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقال في التصريح، الذي نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): "استنادًا لما قررته الحكومة سابقًا، وعملًا بتعليمات رئيس الوزراء، فإن الإغلاق ليوم الغد في محافظة نابلس، سيستثني محلات البقالة والصيدليات والمخابز فقط".
وأضاف: "سننتظر توجهات الحكومة، بشأن التدابير التي ستُعلن للأيام المقبلة".
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