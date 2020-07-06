محافظ نابلس يُصدر تصريحاً "مهماً" بشأن الإغلاق ليوم الثلاثاء



وأضاف: "سننتظر توجهات الحكومة، بشأن التدابير التي ستُعلن للأيام المقبلة".

وقال في التصريح، الذي نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): "استنادًا لما قررته الحكومة سابقًا، وعملًا بتعليمات رئيس الوزراء، فإن الإغلاق ليوم الغد في محافظة نابلس، سيستثني محلات البقالة والصيدليات والمخابز فقط".