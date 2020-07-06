صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن داخله مواد بترولية في جنين
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت طواقم الإطفاء في مركزي جنين واليامون، على حريق مخازن، تحتوي على جالونات بترولية (سولار) بالإضافة لأثاث منزل، في منطقة حرش السعادة غرب جنين، مساء اليوم الاثنين.
وأكد ضابط الموقع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طواقم الإطفاء، عملت بجهد كبير، بسبب وصول النيران لجالونات السولار، ما زاد من سرعة انتشار النيران والمخزن قريب جداً على أحد المنازل.
سيطرت طواقم الإطفاء في مركزي جنين واليامون، على حريق مخازن، تحتوي على جالونات بترولية (سولار) بالإضافة لأثاث منزل، في منطقة حرش السعادة غرب جنين، مساء اليوم الاثنين.
وأكد ضابط الموقع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طواقم الإطفاء، عملت بجهد كبير، بسبب وصول النيران لجالونات السولار، ما زاد من سرعة انتشار النيران والمخزن قريب جداً على أحد المنازل.
وأضاف: كافحت طواقمنا حتى لا تصل النيران للمنزل، وأخمدت النيران، وسيطرت على الحريق.
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