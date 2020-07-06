وزيرة الصحة: نُجري فحوصات (كورونا) للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن فحص فيروس (كورونا) يُجرى للمشتبه بإصابتهم بالفيروس، ولمخالطي الإصابات المؤكدة بالفيروس.



وأضافت في تصريح صحفي مقتضب، نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك): أن طواقم الوزارة، تجري عمليات حصر لمخالطي المصابين بشكل دقيق ومستمر، بسبب انتشار فيروس (كورونا) على مستوى واسع ومجتمعي.



وتابعت: أن عينات الفحوصات، تُرسل إلى ستة مختبرات فحص (كورونا) موزعة في محافظات الوطن، مشيرة إلى أننا أصبحنا نستطيع إجراء آلاف العينات باليوم بمتوسط 4000- 6000 فحص، بعد أن ابتدأنا في بداية الجائحة بـ 30 مسحة يومياً.



وجددت وزيرة الصحة، دعوتها لجمهور المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية؛ للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.