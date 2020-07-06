الشرطة تُغلق 93 محلاً تجارياً وتضبط خمس مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

مدينة سلفيت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 93 محلاً تجارياً، وضبطت خمس مركبات؛ لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة، وأثناء قيامها بعمل جولات في مدينة وبلدات وقرى محافظة سلفيت؛ لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ، القاضي بمنع الحركة والتنقل، وعدم خروج المواطنين، تم إغلاق 93 محلاً تجارياً في محافظة سلفيت.



وفي سياق متصل، تم حجز خمس مركبات إدارياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها؛ لمخالفتهم التعليمات.