هنية لـ "محافظ الخليل": موحدون بتوفير الأمن الصحي لأبناء شعبنا بغزة والضفة

هنية يجري اتصالا هاتفيا مع محافظ الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محافظ الخليل، اللواء جبريل البكري، حيث أكد التضامن مع أهلنا في المحافظة، وفي الضفة الغربية، داعياً الله أن يتولاها وأهلها برحمته، وأن يرفع عن شعبنا هذا البلاء والوباء.



وشدد رئيس الحركة على وحدة شعبنا، سواء في مواجهة وباء الاحتلال أو وباء (كورونا)، وقال: "نحن في صراع الإرادات مع العدو منتصرون"، مضيفاً: "إننا أيضاً موحدون في توفير الأمن الصحي لأبناء شعبنا في غزة والضفة وكل مكان"، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) عبر الإنترنت.



وأكد أن خطواتنا نحو الوحدة، تسير في الاتجاه الصحيح، مستدركاً أنه بالجهد المشترك، والنوايا الصادقة، ووضع الرؤى والخطط المشتركة، سوف نفشل (صفقة القرن) وخطة الضم، ونعبر إلى مرحلة أكثر رسوخاً وقدرة.



واستمع رئيس المكتب السياسي لشرح من محافظ الخليل عن حالة (كورونا) في المحافظة، وسبل مواجهتها، داعياً بالرحمة للذين فارقوا الحياة، بسبب الجائحة والشفاء للمصابين، مؤكداً اعتزازه بالخليل وصمودها، ومقارعتها للمحتلين.



كما أجرى رئيس الحركة اتصالات أيضاً في الاتجاه ذاته مع عدد من الإخوة نواب محافظ الخليل في إطار تعبيره عن حالة التضامن مع شعبنا وأهلنا في ظل تفاقم أزمة فيروس (كورونا).