شؤون فلسطينية

حلس: لقاء الرجوب والعاروري شكل بارقة أمل وفتح وحماس معاً بطليعة القوى والفصائل

حلس: لقاء الرجوب والعاروري شكل بارقة أمل وفتح وحماس معاً بطليعة القوى والفصائل
أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أحمد حلس، مساء اليوم الاثنين: إن ما حدث في اللقاء الأخير بين اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صالح العاروري، شكّل بارقة أمل لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف: خلال لقاء مشترك مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، عبر (تلفزيون فلسطين): أن اللقاء أيضاً شكّل صدمة، لكل الذين راهنوا على إمكانية عدم اللقاء بين أطراف الشعب بشكل عام، وبين حركتي فتح وحماس، بشكل خاص.

وتابع حلس: نقول إن السنوات الأخيرة التي شهدت الانقسام، استثناء في المشهد الفلسطيني، ولا يمكن أن تشكل الصورة الحقيقية لهذا الشعب، و"إنما صورتنا صورة شعب واحد يجابه المخاطر والتحديات بصفوف موحدة".

وشدد على أن ما حدث في الأيام الأخيرة، تقبله كل شعبنا في غزة، ونأمل أن تكون من غزة بداية الوحدة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يظن أحد، أن الاحتلال يمكن أن ينفرد بالضفة، وينفذ مخططاته هناك، وتكون غزة بمعزل عن المواجهة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن فتح وحماس معاً في طليعة القوى والفصائل الفلسطينية، ونريد أن ننقل هذه الأجواء من المستوى القيادي، لمستوى كل أبناء شعبنا. 

وأضاف: من هنا تأتي اللقاءات المستمرة مع الأطر الفلسطينية المختلفة، لوضعهم وحثهم على البناء بهذه الروح الإيجابية، ولا يمكن أن نكون إلا موحدين.

وقال حلس: من خلال التجارب السابقة، كان لا بد من الإقدام على خطوات غير قابلة بالفشل، واتفقنا على قضية مواجهة خطة ترامب، وهذه القضايا لا يختلف عليها الشعب الفلسطيني، ولنا طموح بأن نصل إلى وحدة فلسطينية كاملة ووحدة المؤسسات والمرجعيات، ونريد أن نبدأ بالخطوة المتفقة عليها، ودرجة النجاح بذلك، ستنعكس إيجاباً على القضايا الأخرى.

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أننا نستطيع أن نعمل معاً في اللجان المشتركة التي يجب أن تتصدى لخطة ضم الأراضي الفلسطينية، ولا بد أن نعيد الثقة بيننا وبين شعبنا الذي تشكك، وهو معذور في ذلك.

وقال: هناك شيء مختلف الآن، والاحتلال فرض علينا معركة لا بد ألا نختلف عليها، ولا بد أن نكون أكثر إيجابية في التعاطي مع هذه المسألة، لأنها تمس بمجمل القضية الفلسطينية.

وتابع: نريد أن تكون كل الممارسات التي تسلكها فتح وحماس في الضفة وغزة، تُشعر المواطن الفلسطيني بأن هناك شيئا جدياً في الخطاب الإعلامي والسلوك اليومي، والبعد عن اللغة التوتيرية.

وأردف حلس: خلال الأيام القليلة الماضية، لمسنا التغير في المزاج الشعبي، ودرجة التفاؤل، وبالنسبة لنا هذا عبء كبير بقدر هذه الطموحات، التي يحاول شعبنا أن يتطلع لمستقبله بعيداً عن الاحتلال ومشاريعه.

وأعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن أمله بأن تكون هناك مصالحة كاملة، ولكن بدأنا بالتقارب، وبدأنا بنماذج يومية بهذا التقارب، وجدول مصالحة، وبقدر ما نحقق الخطوات الإيجابية في الميدان، ستكون كل القضايا المختلف عليها من ورائنا.

وشدد حلس على أن أحداً لم يستفد من الانقسام، ودفعنا ثمن هذا الانقسام، وعلينا دفع الثمن، وثمن المصالحة مهما بلغ، لن يكون أشد من ثمن الانقسام.

أخبار ذات صلة

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

إغلاق 38 محلاً واحتجاز 50 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس

إغلاق 38 محلاً واحتجاز 50 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس

صائب عريقات يُعلق على اغتيال محلل سياسي شهير في العراق

صائب عريقات يُعلق على اغتيال محلل سياسي شهير في العراق

محافظ نابلس يُصدر تصريحاً &#34;مهماً&#34; بشأن الإغلاق ليوم الثلاثاء

محافظ نابلس يُصدر تصريحاً "مهماً" بشأن الإغلاق ليوم الثلاثاء

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن داخله مواد بترولية في جنين

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن داخله مواد بترولية في جنين

وزيرة الصحة: نُجري فحوصات (كورونا) للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابين

وزيرة الصحة: نُجري فحوصات (كورونا) للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابين

الشرطة تُغلق 93 محلاً تجارياً وتضبط خمس مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

الشرطة تُغلق 93 محلاً تجارياً وتضبط خمس مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

هنية لـ &#34;محافظ الخليل&#34;: موحدون بتوفير الأمن الصحي لأبناء شعبنا بغزة والضفة

هنية لـ "محافظ الخليل": موحدون بتوفير الأمن الصحي لأبناء شعبنا بغزة والضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

عشراوي تدعو (يونسكو) للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية

إغلاق 38 محلاً واحتجاز 50 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس

إغلاق 38 محلاً واحتجاز 50 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن داخله مواد بترولية في جنين

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن داخله مواد بترولية في جنين

وزيرة الصحة: نُجري فحوصات (كورونا) للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابين

وزيرة الصحة: نُجري فحوصات (كورونا) للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابين

الشرطة تُغلق 93 محلاً تجارياً وتضبط خمس مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

الشرطة تُغلق 93 محلاً تجارياً وتضبط خمس مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

قسم مراقبة الأغذية بالطب الوقائي بالصحة في غزة يُصدر تقريره نصف السنوي

قسم مراقبة الأغذية بالطب الوقائي بالصحة في غزة يُصدر تقريره نصف السنوي

طوباس: نتائج جميع عينات أمس سلبية ونسبة الالتزام بتعليمات الإغلاق 95%

طوباس: نتائج جميع عينات أمس سلبية ونسبة الالتزام بتعليمات الإغلاق 95%

تفاصيل اجتماع خلية الأزمة الصحية المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا بمحافظة نابلس

تفاصيل اجتماع خلية الأزمة الصحية المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا بمحافظة نابلس

منوعات

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: &#34;أنا مصدوم&#34;

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: "أنا مصدوم"

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

مثلث الصديقات يفقد ضلعاً.. ماذا فعلت رجاء أمام منزل ميرفت أمين ودلال قبل مرضها؟

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على &#34;إنستجرام&#34; ورسائلهم الخادشة

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على "إنستجرام" ورسائلهم الخادشة

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

عربي

اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

الجزائر: استمرار تصاعد معدل إصابات فيروس (كورونا) اليومية

الجزائر: استمرار تصاعد معدل إصابات فيروس (كورونا) اليومية

الرئاسة المصرية تعلن وفاة وزير الإنتاج الحربي

الرئاسة المصرية تعلن وفاة وزير الإنتاج الحربي

الأردن يسجل رقماً منخفضاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأردن يسجل رقماً منخفضاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة