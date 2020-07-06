قيادي بحماس: نتواصل يومياً مع حركة فتح منذ أسبوعين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن حركته تتواصل يومياً مع حركة فتح منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن هناك استعداد حقيق لدى كل الفصائل لإفشال صفقة القرن ومشروع الضم.



وأضاف بدران، في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي: "نسعى لإيجاد حراك مشترك لمواجهة الاحتلال، وندرك أن شعبنا الفلسطيني لديه الكثير من الشكوك بشأن تحقيق المصالحة، والمؤتمر المشترك بين فتح وحماس يحتاج لخطوات أخرى".



وتابع: "نراهن على شعبنا الفلسطيني وحماس جربته مراراً وسيتم تصفية كل الخلافات، والانقسام إرثاً ثقيلاً على شعبنا الفلسطيني، لافتاً إلى أن حركته ستعمل على تدرج خطوات المصالحة مع حركة فتح".







رام الله - دنيا الوطن