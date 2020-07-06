قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة يصدر تقريره نصف السنوي

أصدر قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، تقريره نصف السنوي لعام 2020 لمكاتبه الخمسة في قطاع غزة.





وأفاد التقرير أنه تم إتلاف أكثر من 375 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي من خلال زيارة 5871 منشأة غذائية تشمل المصانع والشركات والمحلات التجارية والأسواق الشعبية والمطاعم وجميع أماكن تداول الأغذية.





وتم تحرير 663 محضر إخطار صحي و71 محضر ضبط وتحويلها للنيابة، وتم ايقاف 90 منشأة غذائية قامت بعدها بتصويب أوضاعها الصحية.





كما تم سحب 1216 عينة غذائية الى مختبر الصحة العامة للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كذلك تم متابعة 196 شكوى من المواطنين وصلت عبر صفحة (فيسبوك) والرقم المجاني 103.



وشددت إدارة قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة على جميع التجار واصحاب المنشآت الغذائية في قطاع غزة بضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية الصادرة عن الوزارة وتطبيقها مباشرة لضمان الحصول على غذاء صحي وسليم من أجل المحافظة على صحة المواطن.

رام الله - دنيا الوطن