شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-18 30-18 29-19 بيت لحم 30-18 30-18 29-19
رام الله والبيرة 29-17 29-17 28-18 طولكرم 32-21 32-21 31-22
نابلس 31-19 31-19 30-20 قلقيلية 32-21 32-21 31-22
جنين 33-21 33-21 32-22 سلفيت 30-18 30-18 29-19
طوباس 33-21 33-21 32-22 روابي 31-19 31-19 30-20
الخليل 29-17 29-17 28-18 غزه 31-22 31-22 30-23
أريحا 39-25 39-25 38-26 خانيونس 31-22 31-22 30-23
الأغوار الشمالية 37-23 37-23 36-24 رفح 32-21 32-21 31-22

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