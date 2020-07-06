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الطواقم الطبية تُنقذ جنيناً لمريضة مصابة بفيروس (كورونا) في الخليل

الطواقم الطبية تُنقذ جنيناً لمريضة مصابة بفيروس (كورونا) في الخليل
أرشيفية من مستشفى دورا في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي اليوم الاثنين، جنيناً لمريضة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وأضافت وزارة الصحة في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن مريضة شابة (23 عاماً) أُدخلت إلى قسم العزل بالمستشفى، حيث تم إجراء تخطيط للجنين، وتبين وجود ضعف في نبض القلب لديه، ما استدعى الطواقم الطبية إلى إدخالها بشكل مستعجل إلى غرف العمليات المخصصة لمرضى (كورونا) لإجراء عملية ولادة قيصرية.

وتابعت الوزارة، أن الأم بصحة جيدة وطفلتها كذلك، وسيغادرون المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على صحتهما.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص جزء من مستشفى الخليل الحكومي للتدخلات الطبية والجراحية لمرضى (كورونا)، حيث جرى تجهيزه، والبدء بالعمل داخله، دون أي اختلاط مع بقية أقسام المستشفى وبدرجة أمان عالية.

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