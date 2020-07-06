طوباس: نتائج جميع عينات أمس سلبية ونسبة الالتزام بتعليمات الإغلاق 95%

أكدت محافظة طوباس والأغوار الشمالية مساء اليوم الإثنين، أن جميع العينات التي تم سحبها يوم أمس ظهرت نتائجها هذا اليوم سلبية وهي سليمة ومعافاة.



وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أن عينات قيد الفحص 16، فيما عدد الإصابات المسجلة ثلاث، وحالة المصابين مستقرة، فيما لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة.



وأهابت المحافظة بالمحجورين الالتزام بالحجر، ونهيب بالأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة باتباع شروط السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).





وناشدت الأخوة المواطنين الالتزام بما تم الإعلان عنه من إجراءات وعدم التحرك إلا للضرورة، كما ناشدت مواطنينا اتباع التدابير الصحية التي نص عليها "البروتوكول" الصحي الصادر عن وزارة الصحة، وذلك من خلال لبس الكمامة والقفازات والتباعد والتعقيم.



وقالت محافظة طوباس: إنه تم متابعة الطرق الفرعية المغلقة بالسواتر الترابية، فيما تم إلقاء القبض على مواطن لتجاوزه إجراءات الإغلاق.



وأضافت: نسبة الالتزام بتعليمات الإغلاق 95% حيث كان هناك تجاوب من قبل الجميع، والتزام المواطنين بالحجز المنزلي الإلزامي 99%.



رام الله - دنيا الوطن