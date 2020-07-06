تفاصيل اجتماع خلية الأزمة الصحية المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا بمحافظة نابلس



وقد اطلعت خلية الأزمة وممثلو القطاع الصحي العام والخاص و(أونروا) على الخارطة الوبائية ومستجداتها التي أظهرت أن 85% من الإصابات كانت نتيجة مخالطات المصابين في الحفلات والأعراس وبيوت العزاء، ومدى أهمية توفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين في كافة المستشفيات والمراكز الصحية.



وقد أشارت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة إلى أن نقابات المهن الصحية بشكل عام ونقابة الأطباء بشكل خاص قد أكدوا على استعدادهم الكامل لمساندة فرق الطب الوقائي بعد تدريب كوادر النقابات على بروتوكولات العمل الصحي والاسناد.



كما أكد الاجتماع على اهمية حماية الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية واتباع هذه المؤسسات وغيرها من القطاعات لاجراءات الوقاية والحماية تطبيقا لبروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية.



وقد توافق المجتمعون على خطة العمل التي ستستجيب لحالة الطوارئ والامور المستجدة في حال ارتفاع أعداد المصابين.



وستقوم خلية الأزمة وكافة القطاعان الصحية ببذل جهودها للحيلولة دون تفشي الفيروس وتقديم الرعاية الصحية للمرضى ودعمهم ودعم اسرهم والمخالطين القريبين منهم إضافة للتخفيف من أسوأ الآثار الناجمة عن هذا الوباء من خلال احتوائه ورفع مستوى الوعي النفسي والاجتماعي والفردي حفاظا على الاستثرارا الامني والصحي والاجتماعي.



كما أوصت اللجنة على ضرورة الرقابة المشددة على كافة المصانع والمرافق التجارية وفرض العقوبات لكل من يخالف الإجراءات الصحية وفقا للقانون.







وناقش هذا الاجتماع، خطة الطوارئ التي سيرشح العمل عليها الفريق الصحي في الخلية، للتصدي للفيروس والحد من انتشاره.