بسبب فيروس (كورونا).. تحذيرات أممية من انتكاسة جهود مكافحة الإيدز

قالت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، إن مرض فيروس (كورونا) المستجد، يهدد الآن بأن يعيد التقدم المحرز في مواجهة فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في)، لعشر سنوات أو أكثر إلى الوراء.



وقال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز في تقرير: "لن يتم تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بإتش.آي.في لعام 2020... وحتى المكاسب التي تحققت يمكن أن تضيع ويتعثر التقدم بدرجة أكبر إذا لم نتخذ إجراءات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).







ويوجد في العالم 38 مليون شخص مصابون بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، وهو ما يزيد بواقع مليون شخص عن عام 2018، وفق ما تفيد أحدث البيانات عن عام 2019.



كان حوالي 25.4 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب يتلقون العلاج المضاد في عام 2019، وهو تقدم كبير مقارنة بعقد مضى، لكن لا يزال 12.6 مليون شخص آخر لا يحصلون على الأدوية، وهو ما يهدد جهود مكافحة الفيروس ووقف انتشاره.



ووجد التقرير أيضا أن العالم متأخر جدا في الوقاية من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسب إذ جرى تسجيل 1.7 مليون حالة إصابة جديدة بالفيروس في عام 2019.



وقالت ويني بيانيما المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ”يجب اتخاذ إجراء حاسم كل يوم خلال العقد المقبل حتى يعود العالم إلى المسار الصحيح لإنهاء وباء الإيدز بحلول عام 2030“.



وذكر البرنامج أن أسوأ منطقتين انتشر فيهما فيروس نقص المناعة المكتسب هما شرق أوروبا وآسيا الوسطى إذ شهدتا معا زيادة "مذهلة" بنسبة 72% في الإصابات الجديدة بالفيروس منذ عام 2010.



كما ارتفعت وتيرة العدوى الجديدة بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22% وبنسبة 21% في أمريكا اللاتينية.





رام الله - دنيا الوطن