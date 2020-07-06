الجزائر: استمرار تصاعد معدل إصابات فيروس (كورونا) اليومية

سجلت الجزائر اليوم الإثنين، 463 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16404، بينما بلغ إجمالي الوفيات 959 حالة، بعد تسجيل سبع وفيات.



قالت وزارة الصحة الجزائرية: "تماثلت 225 حالة للشفاء من فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 11717".





رام الله - دنيا الوطن