الرئاسة المصرية تعلن وفاة وزير الإنتاج الحربي





وقالت: تفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.



وأكدت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم الإثنين، وفاة وزير الإنتاج الحربي الفريق محمد سعيد العصار.ونعت رئاسة الجمهورية المصرية على صفحتها على (فيسبوك): "ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم".