قيس سعيد يمنح 34 فلسطينياً الجنسية التونسية

منح الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، 135 شخصا الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينيا.





وأكد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن منح الجنسية التونسية لهذا العدد من الفلسطينيين "يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نُصرة القضية الفلسطينية ولا يمسّ من ملف حق العودة للفلسطينيين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن بقية الأشخاص الذين تمتّعوا بمنحهم الجنسية التونسية، هم من جنسيات عربية وافريقية، مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية.



وتابع: الرئيس التونسي أمضى هذا الأمر، "لاعتباره أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممّن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء لها، يعد حقا إنسانيا".





وأوضح أن القانون التونسي لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسية التونسية، ما يسمح باستعمال السلطة التقديرية.



رام الله - دنيا الوطن