إغلاق 30 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بقرار وتعليمات الإغلاق بجنين





كما تم إغلاق خمسة محامص، مشغل خياطة، صالة رياضية، وخمسة مكاتب تكسي، سحب بيرمت ثماني مركبات عمومية، وتوقيف سبعة أشخاص لعدم التزامهم بتعليمات الإغلاق ومنع الحركة.



من جهته دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى.





كما دعا أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة اليوم 30 محلاً تجارياً وأوقفت سبعة أشخاص في محافظة جنين، وذلك لعدم التزامهم بقرار وتعليمات الإغلاق المعلنة من رئاسة الوزراء لمنع تفشي فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وخلال عمل دوريات الشرطة في أرجاء المحافظة من أجل التأكد من إجراءات السلامة العامة والوقائية من فيروس (كورونا) المتبعة من قبل المواطنين وأصحاب المحال التجارية، فقد تم إغلاق 30 محلاً تجارياً.