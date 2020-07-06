المالكي: (يونسكو) تعتمد قرارين لدولة فلسطين في المجلس التنفيذي





كما شدد على إصرار دولة فلسطين بإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لمدينة القدس من أجل حماية الأماكن المقدسة فيها بما تشمل الحرم الشريف/ المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنرحب رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) باعتماد القرارين الخاصين بفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، بالإجماع و بدون أي تعديلات، اليوم الاثنين.وأشار المالكي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن التصويت والاجماع على قرارات دولة فلسطين يأتي في أوج المعركة التي تديرها القيادة الفلسطينية في مواجهة خطط الضم غير الشرعية من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي، والتي تستغل جائحة كورونا لتمرير هذه المخططات العدائية والمناقضة للقانون الدولي ومجالات اختصاص واتفاقيات ومبادئ (يونسكو).وعبر وزير الخارجية عن شكره للمجموعة العربية وخاصة الشقيقة الاردن التي تولي أهمية محورية لقضية فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو الأمر الذي يتجسد في مواقف الدول العربية الشقيقة، بالإضافة الى الدور الهام الذي تلعبه الدول الاعضاء في اليونسكو، والداعمة لقرارات فلسطين المتسقة مع مبادئ (يونسكو).وشدد على ضرورة ان تقوم الدول بتحويل مواقفها الى افعال لمواجهة الصلف الاسرائيلي، ومحاولات سرقة وتزوير التراث والتاريخ الفلسطيني علنا، وبدعم من الادارة الحالية الامريكية التي تتواطئ من أجل تمرير الرواية الصهيونية المزيفة والقائمة على الاساطير، وغير المستندة الى اي اثر علمي او تاريخي، وان كافة الشواهد في ارض دولة فلسطين المحتلة هي شواهد على تأصل الشعب الفلسطيني في هذه الارض وامتداد حضارته فيها دون انقطاع منذ الازل، بما فيها في القدس، وفي خليل الرحمن، وغزة، وغيرها من مدن وقرى فلسطين.وفي الختام طالب رياض المالكي المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف اجراءاتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والاسلامي، واتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل (يونسكو) حول فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وتلك المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، والطلب بوقف الحفريات الاسرائيلية غير الشرعية في القدس.