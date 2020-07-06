تركيا توجه تهديداً للاتحاد الأوروبي حال اتخذ إجراءات جديدة ضدها





وأضاف في مؤتمر صحفي مع بوريل في العاصمة التركية: "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية ضد تركيا، سيتعين علينا الرد على ذلك".





ووبخ أوغلو الاتحاد الأوروبي لعدم وفائه بوعوده وربطه بين قضايا مثل النزاع القبرصي باتفاق خاص بالمهاجرين لعام 2016. وقال إن تركيا لن تسمح لنفسها بأن تُحتجز رهينة لدى اليونان وقبرص ودعا التكتل لأن يكون "وسيطا نزيها".



وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال الأسبوع الماضي إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون مسألة تركيا في 13 تموز/يوليو وإنه قد يتم بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التي اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.



رام الله - دنيا الوطنوجهت تركيا على لسان وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو اليوم الإثنين، تهديداً للاتحاد الأوروبي، حال اتخذ إجراءات جديدة ضدها.وقال أوغلو بعد لقائه بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن تركيا سترد بإجراءاتها الخاصة إذا فرض التكتل مزيدا من العقوبات عليها، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).