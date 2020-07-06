إسرائيل: تسجيل حصيلة يومية كبيرة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم حصيلة يومية كبيرة في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 962 إصابة جديدة ليرتفع، عدد المصابين بالفيروس إلى 30.749 مصاباً.



وأضافت أن من بين المصابين، 88 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 334.



وصادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين، على سلسلة من الإجراءات الوقائية، والتي سيتم بموجبها إغلاق قاعات الأفراح والعروض الثقافية والنوادي الليلية ومعاهد الرياضة وبرك السباحة العامة.



يأتي ذلك بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، وفي محاولة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الوباء.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الجلسة التي عقدتها الحكومة بعد ظهر اليوم وناقشت تشديد المزيد من الإجراءات والقيود للتعامل مع حالة تفشي (كورونا)، مجددًا أنّ إسرائيل على بعد خطوة واحدة من العودة للإغلاق الشامل.