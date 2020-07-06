بريطانيا تستعد لفرض عقوبات تستهدف 20 سعودياً ضالعون بمقتل خاشقجي

تستعد بريطانيا لفرض عقوبات تستهدف 20 سعودياً، تعتقد أنهم ضالعون في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في تركيا قبل نحو عامين.





وأضافت أن عقوبات تستهدف أيضاً 20 سعودياً، من المعتقد بأنهم ضالعون في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.



وفي كلمة أمام البرلمان قال وزير الخارجية دومينيك راب: "أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرجي ماجنتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف: "كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي الوحشية".



وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين: إن أول عقوبات ستفرضها بريطانيا ستستهدف 25 روسيا، تقول إنهم شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي سيرجي ماجنتسكي