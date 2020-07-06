شؤون فلسطينية

"الخارجية": استقرار عدد حالات الوفاة بـ (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم عند 196

"الخارجية": استقرار عدد حالات الوفاة بـ (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم عند 196
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، استقرار عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف جالياتنا في العالم عند 196، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3.379 إصابة، وحالات التعافي وصلت إلى 1.397 .

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم الاثنين، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أعلن تسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1864، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 64.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 604، منها 81 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 9 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، 4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

كما أفادت السفارة بتسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً الى 504، فيما لم يتم رصد اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 6.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي تسجيل حالتي تعاف جديدتين ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 20، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، منها 11 حالة نشطة تخضع للحجر المنزلي، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وفي سياق منفصل، استقبلت وزارة الخارجية والمغتربين هذا اليوم الدفعة الأولى من العائدين من عديد الدول الأوروبية الى ارض الوطن، قادمين من مطار فرانكفورت الى مطار الملكة علياء الدولي، ومن ثم الى معبر الكرامة، حيث استقبلتهم طواقم وزارة الصحة الفلسطينية وقوات الامن الوطني والشرطة والأجهزة المختلفة والإدارة العامة للمعابر والحدود، وتم اخذ العينات منهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأوضحت الخارجية أنها ستقوم صباح الغد باستقبال العائدين من جنوب افريقيا، حيث سيصلون مساء اليوم الى العاصمة الأردنية عمان، وسيتوجهون في الصباح الباكر الى معبر الكرامة.

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