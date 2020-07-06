الرجوب: قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن زيارة منزل عائلة الأسير نظمي أبو بكر، مسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكدا أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين، منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد غرب جنين والذي تتهمه قوات الاحتلال بقتل جندي إسرائيلي في البلدة قبل نحو شهرين.



وأعرب الرجوب خلال الزيارة التي رافقه فيها، وزير شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، وأمين عام مجلس الشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، عن تضامنه مع عائله الاسير نظمي ابو بكر وإخوانه، ووقوفه إلى جانبهم، مشيرا إلى تعرض العائلة للتنكيل من قبل قوات الاحتلال، التي اعتقلت كل أفراد العائلة من أطفال ونساء ورجال، حيث تعرضوا للتعذيب.



بدوره، أكد أبو بكر أن هيئة شؤون الأسرى تولي اهتمامها خاصة بملف الأسير نظمي، وأنها عينت هيئة محامين، لمتابعة الملف، ولن تألوا جهدا في الدفاع عنه، موضحا أن مجموعة من المحامين تدرس حاليا لائحة الاتهام بعناية، للمرافعة عنه.



وشكر شقيق الأسير، عطية، ورئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، اللواء الرجوب والوفد المرافق على هذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام الكبير التي توليه القيادة بقضية الأسرى.



رام الله - دنيا الوطن