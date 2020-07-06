شؤون فلسطينية

بشأن "الضم" و(صفقة القرن).. حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لنصر الله

بشأن "الضم" و(صفقة القرن).. حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لنصر الله
رام الله - دنيا الوطن
سلم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان د. أحمد عبد الهادي، مسؤول الملف الفلسطيني في (حزب الله) النائب السابق حسن حب الله، رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى الأمين العام لـ (حزب الله) السيد حسن نصر الله.

ووفق ما ذكر موقع حركة حماس الرسمي، فإن الرسالة حول قرار ضم الضفة الغربية و(صفقة القرن)، حيث أشار هنية في رسالته إلى الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة جراء هذه المخططات، داعياً إلى توحيد الصف والجهد للتصدي لهذه المخاطر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة، والوضع الفلسطيني في لبنان.

وأكد المجتمعون رفضهم لقرار الاحتلال بضم الضفة الغربية، معتبرين أن هذا القرار هو عدوان على الشعب الفلسطيني، يستلزم من الجميع الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا المخطط الخطير، مشددين على أن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لهذه المخططات، داعين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وعن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار ممثل الحركة إلى أنهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، داعياً إلى ضرورة إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا في لبنان، كما طالب عبد الهادي وكالة الأونروا إلى القيام بدورها وإطلاق خطة إغاثية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

بدوره، أكد النائب حب الله دعم (حزب الله) للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للمشاريع التي تنتقص من حقوقه، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع لن يكتب لها النجاح بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني ودعمه من قبل أحرار العالم. 

كما أكّد بذل (حزب الله) جهوداً للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، منوّهاً بالموقف والجهد الفلسطيني في تحييد الوجود الفلسطيني عن الدخول في التجاذبات اللبنانية الداخلية، وفي منع استخدام العنصر الفلسطيني مع طرف ضد أي طرف آخر.

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