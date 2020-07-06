الرجوب: نؤكد على أهمية الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام لمواجهة الظروف الحالية

استعرض اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الإثنين، الموقف السياسي العام، والإجراءات التي اتخذتها القيادة، في مواجهة مخططات الاحتلال لضم الأغوار والتهديدات الأخرى بحق أرضنا الفلسطينية وأبناء شعبنا.



جاء ذلك خلال استقبالل محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة، للرجوب والوفد المرافق له، وبحضور ومشاركة محمد زيدان عضو لجنة إقليم حركة فتح بطولكرم.



وأكد على أهمية الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام، لمواجهة جميع هذه الظروف، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني قوي بإرادته وصموده وتحديه ورفضه لجميع المؤامرات وما يحاك ضد قضيتنا.



ورحب أبو بكر باللواء الرجوب، مؤكدا على جهود القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس في مواجهة المخاطر والتحديات الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، من استهداف حقوقنا الوطنية، وثوابتنا.



وشدد على صلابة الموقف والثبات والصمود على الأرض، مشيراً إلى أننا سننتصر على وباء الاحتلال وفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطن